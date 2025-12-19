Ричмонд
Экс-гонщик NASCAR Биффл и члены его семьи погибли при крушении самолёта в США

В результате авиакатастрофы в аэропорту в Северной Каролине погибли семь человек, один из которых — бывший автогонщик NASCAR Грег Биффл. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Источник: Life.ru

После падения воздушного судна вспыхнул пожар. Из-за огня спасатели пока не могут точно установить состав пассажиров.

«Предполагается, что господин Грегори Биффл и члены его ближайшей семьи находились на борту самолёта», — отметили в полиции штата.

Биффлу было 55 лет. За карьеру он одержал больше 50 побед в трёх сериях NASCAR.

Как сообщал Life.ru, самолёт Cessna C550, принадлежавший гонщику, разбился накануне при заходе на посадку в аэропорту Стейтсвилл. По предварительным данным, на борту находились члены его семьи.

