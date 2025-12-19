Суд в Москве избрал меру пресечения подростку, обвиняемому в нападении на школу в Одинцове

Напомним, что подросток взял с собой несколько коробков и бутыльков. К ним были примотаны провода. Вскоре будет проведена экспертиза самодельной конструкции. Всё подготовив, мальчик вышел из туалета и пошел искать жертв. Он заглянул в несколько кабинетов и перекинулся словами с учительницами и другими школьниками. Затем подросток увидел стоящих в оцепенении четвероклассников. В то время нападавший уже демонстрировал всем нож и балончики. Один из детей побежал по лестнице, запнулся и забился в угол. Агрессивный подросток нанес ему около десяти ударов ножом в область груди и шеи. Четвероклассник скончался на месте.