Суд в Москве избрал меру пресечения подростку, обвиняемому в нападении на школу в Одинцове

Утром 16 декабря несовершеннолетний устроил нападение на Успенскую общеобразовательную школу Одинцовского округа Подмосковья. Преступление совершено в поселке Горки-2. Тверской суд Москвы принял решение об аресте школьника. Об этом сообщили журналисты из зала суда.
Инстанция избрала указанную меру пресечения 18 декабря. Суд заключил подростка, напавшего на школу с ножом и газовым баллончиком, под стражу.
«Суд постановил ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 15-летнему несовершеннолетнему, обвиняемому по статьям “Убийство” и “Покушение на убийство”, удовлетворить. Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщил суд.
Напомним, что подросток взял с собой несколько коробков и бутыльков. К ним были примотаны провода. Вскоре будет проведена экспертиза самодельной конструкции. Всё подготовив, мальчик вышел из туалета и пошел искать жертв. Он заглянул в несколько кабинетов и перекинулся словами с учительницами и другими школьниками. Затем подросток увидел стоящих в оцепенении четвероклассников. В то время нападавший уже демонстрировал всем нож и балончики. Один из детей побежал по лестнице, запнулся и забился в угол. Агрессивный подросток нанес ему около десяти ударов ножом в область груди и шеи. Четвероклассник скончался на месте.
Как позже выяснилось, подросток перепутал крыло школы. Он ошибочно зашел в другую часть здания. По словам отца одноклассницы нападавшего, мальчик разыскивал учительницу математики. Как утверждает источник, у подростка не сложились отношения с педагогом. Однако школьник не нашел преподавателя.
Устроивший нападение уже признал свою вину в совершенном преступлении. Его задержали сразу после штурма кабинета, в котором он забаррикадировался с заложником. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и мотивы подростка. По факту убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело. В процессе нападения подросток ранил охранника школы. Его состояние стабильно.