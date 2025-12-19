Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ростовской колонии предотвратили теракт: его хотели устроить сторонники ИГИЛ*

РИАН: сторонники ИГИЛ* пытались устроить теракт в колонии Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Силовики предотвратили теракт в колонии в Ростовской области. Фигурантами дела стали сторонники запрещенной террористической организации ИГИЛ*. Они содержатся в колонии по статьям об убийстве, обороте наркотиков и причинении вреда здоровью, пишет РИА Новости.

Так, подозреваемыми в подготовке теракта являются трое граждан Узбекистана. Они планировали захватить заложников из числа сотрудников учреждения.

«Подозреваемые — трое граждан Узбекистана — сторонники ИГИЛ*» — рассказали в правоохранительных органах.

В Ростовской области также предотвратили еще один теракт. Его планировала устроить студентка. Девушку задержали. Она намеревалась устроить теракт в здании администрации в Волгодонске.

*- организация признана террористической и запрещена на территории России.