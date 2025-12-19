В ростовской колонии предотвратили теракт: его хотели устроить сторонники ИГИЛ*

Силовики предотвратили теракт в колонии в Ростовской области. Фигурантами дела стали сторонники запрещенной террористической организации ИГИЛ*. Они содержатся в колонии по статьям об убийстве, обороте наркотиков и причинении вреда здоровью, пишет РИА Новости.
Так, подозреваемыми в подготовке теракта являются трое граждан Узбекистана. Они планировали захватить заложников из числа сотрудников учреждения.
«Подозреваемые — трое граждан Узбекистана — сторонники ИГИЛ*» — рассказали в правоохранительных органах.
В Ростовской области также предотвратили еще один теракт. Его планировала устроить студентка. Девушку задержали. Она намеревалась устроить теракт в здании администрации в Волгодонске.
*- организация признана террористической и запрещена на территории России.