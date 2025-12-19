Мир снова увлекся русской культурой.
На Западе стремительно растет интерес к русской культуре, что ярко проявляется в кинематографе, моде и дизайне. Российские творческие проекты, от кино до высокой моды, активно используют традиционные мотивы, завоевывая международное признание. Как поиск аутентичности отечественных брендов и творцов разбивает надежды европейских политиков изолировать Россию — в материале URA.RU.
Кино стало культурным мостом между Россией и Францией.
Успех российского кино в Париже.
В Париже с аншлагом прошла Неделя российского кино, подтвердив растущий интерес французской публики. Одной из центральных работ стала российско-китайская лента «Красный шелк», которую представили при поддержке дипломатических миссий двух стран. Посол России во Франции Алексей Мешков назвал показ «мини-сенсацией для Парижа», отметив, что зал был заполнен полностью. По словам представителей посольства, у французов наблюдается явная потребность в качественном кинематографе, причем интерес охватывает широкий спектр жанров — от экранизаций классики до приключенческих боевиков. Успех «Красного шелка», уже получившего признание в России и Китае, сигнализирует о готовности западной аудитории воспринимать сложные совместные проекты, основанные на межкультурном диалоге.
В Калининграде состоялся показ adidas Football x Gosha Rubchinskiy.
Модные коллаборации: Гоша Рубчинский и adidas.
Одним из первых ярким примеров интеграции русской эстетики в глобальную индустрию стала масштабная коллаборация российского дизайнера Гоши Рубчинского в 2017 году с немецким спортивным гигантом adidas. Показ коллекции adidas Football x Gosha Rubchinskiy прошел в здании старинной биржи в Калининграде, подчеркивая связь с футболом и русской историей. Ключевым элементом коллекции стало использование кириллицы: на каждом предмете одежды крупно написано слово «ФУТБОЛ». В линейку вошли спортивные костюмы, майки в полоску, пуховики, джинсы и бутсы в цветах российского флага — красном, белом и синем. Эта трехсезонная коллаборация, начатая с показа в России, демонстрирует, как национальная идентичность становится мощным инструментом в мире стритвира (стиль одежды, родившийся на улицах), и спортивной моды, привлекая внимание международной аудитории.
Сказы Бажова вдохновляют российских дизайнеров.
Beautiful Criminals и переосмысление фольклора.
Бренд Beautiful Criminals стал одним из первопроходцев в актуализации русского фольклора через призму иронии и провокации. Его основательница Ирина Матюшенко в интервью журналу «ВкусВилла» отмечает, что фольклор — это не сиюминутный тренд, а глубокий культурный код, который периодически возвращается. Бренд известен смелыми переосмыслениями традиционных элементов: например, поневы и долгорукавки превратились в модные худи, а уральские сказы Бажова легли в основу принтов. Через работу с женскими архетипами бренд делает традиционный культурный код актуальным и понятным для поколения, выросшего в эпоху глобализации.
Лапти стали символом переоценки культурного кода.
На Западе раскупили все лапти.
Если для Beautiful Criminals важна ирония, то бренд if ю like делает ставку на аутентичность и глубокую связь с традицией. Дизайнеры вдохновляются фольклором как источником «правды, идущей из глубины», и говорят с миром современным языком. Их ностальгический, но актуальный подход нашел отклик за рубежом: после показа в Женеве в 2022 году почти вся коллекция была раскуплена в день презентации. Символом переоценки культурного кода стали лапти, которые бренд представил в новой интерпретации — сделанные из натуральной кожи, они превратились в стильный и самодостаточный аксессуар. Его носят с джинсами, платьями и спортивными костюмами, демонстрируя, как традиционный символ может стать частью современного гардероба, ломая стереотипы.
Balenciaga, Gucci и Zara используют русские мотивы в своих коллекциях.
Как мировые бренды используют русские мотивы.
Интерес к русскому культурному коду вышел за пределы нишевых брендов и стал частью глобальной модной повестки. Крупнейшие дома, такие как Balenciaga и Gucci, уже представили коллекции с отсылками к русской эстетике: от гигантских меховых шапок, напоминающих боярские, до принтов, вдохновленных палехской миниатюрой. Mass-market бренды, включая Zara, также выпускали линии с русскими мотивами. Имидж-стилист Елена Кузнецова объясняет этот феномен общим запросом на аутентичность в цифровую эпоху, особенно в кризисные времена. То, что еще недавно воспринималось как китч (вроде образов «Бурановских бабушек»), сегодня стало лайфстайл-эстетикой, популяризируемой через соцсети в формате «славянских фей». Россия перестала просто копировать западные тренды и начала экспортировать собственную культурную повестку, находя отклик по всему миру.