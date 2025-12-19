На Западе возник интерес к русской культуре: какие бренды оказались в авангарде

Если для Beautiful Criminals важна ирония, то бренд if ю like делает ставку на аутентичность и глубокую связь с традицией. Дизайнеры вдохновляются фольклором как источником «правды, идущей из глубины», и говорят с миром современным языком. Их ностальгический, но актуальный подход нашел отклик за рубежом: после показа в Женеве в 2022 году почти вся коллекция была раскуплена в день презентации. Символом переоценки культурного кода стали лапти, которые бренд представил в новой интерпретации — сделанные из натуральной кожи, они превратились в стильный и самодостаточный аксессуар. Его носят с джинсами, платьями и спортивными костюмами, демонстрируя, как традиционный символ может стать частью современного гардероба, ломая стереотипы.