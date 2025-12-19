Ричмонд
ТАСС: участников теракта в «Крокусе» готовили на базах за рубежом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Исполнители теракта в «Крокус сити холле», предположительно, прошли спецподготовку на террористических базах в Турции и Афганистане. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, который проходит во 2-м Западном окружном военном суде.

Источник: РИА "Новости"

«Предположительно, все исполнители теракта в “Крокусе” прошли хорошую спецподготовку на террористических базах на территории Турции и Афганистана. Так, допрошенный накануне в суде Шамсидин Фаридуни профессионально стреляет из автомата. Также есть все основания полагать, что для совершения теракта в России боевики готовили две бригады, которые потом соединили вместе», — рассказал собеседник агентства. По его словам, сами террористы это отрицают.

Так, Фаридуни должен был через горы уйти с турецкой базы боевиков в афганскую провинцию Хорасан, чтобы вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). «Однако из-за закрытого в зимнее время горного перевала ему предложили показать, на что он способен, отправив готовиться к “Крокусу”, — сказал участник процесса.

Он встречал и собирал остальных боевиков в РФ, проводил разведку в «Крокусе», приобрел автомобиль для передвижения соучастников, а также «встречал оружие». На первых же следственных действиях во время предварительного расследования Фаридуни заплакал, а в ходе допроса в суде сказал, что детей в Красногорске якобы никто из них убивать не собирался. При этом собранные правоохранителями доказательства по делу говорят об обратном. Кроме того, он подтвердил в суде, что за теракт организаторы обещали заплатить исполнителям 1 млн рублей, а после нападения они направились в сторону Украины, где им должны были заплатить эти деньги.