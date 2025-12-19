Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меру пресечения избрали для руководителя после трагедии с отравлением в Улан-Удэ

Родители и младший ребенок погибли из-за угарного газа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Улан-Удэ суд принял решение по делу о гибели трех человек в садоводстве «Черемушки». Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре Бурятии, начальнику городского отделения организации, ответственной за электроснабжение, избрана мера пресечения.

Напомним, 12 декабря в доме многодетной семьи отключили электричество за долги. Это лишило их единственного источника тепла — электрокотла. Чтобы согреться в морозы, взрослые использовали дизельный генератор внутри жилья, что привело к накоплению смертельного угарного газа. Из-за отравления погибли двое родителей и их младший ребёнок.

— 18 декабря суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокуратурой Советского района Улан-Удэ. В отношении начальника местного отделения компании-поставщика электроэнергии избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, — уточнили в пресс-службе ведомств.

Она обвиняется по статье о неправомерном прекращении подачи электроэнергии, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 215.1 УК РФ). По версии следствия, именно отключение света, бывшего единственным легальным способом обогрева, вынудило семью использовать генератор, что и привело к трагедии. Прокуратура района продолжает контролировать ход расследования уголовного дела.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на загородных трассах Иркутской области в снегопад пострадали 19 человек.