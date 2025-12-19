Меру пресечения избрали для руководителя после трагедии с отравлением в Улан-Удэ

В Улан-Удэ суд принял решение по делу о гибели трех человек в садоводстве «Черемушки». Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре Бурятии, начальнику городского отделения организации, ответственной за электроснабжение, избрана мера пресечения.
Напомним, 12 декабря в доме многодетной семьи отключили электричество за долги. Это лишило их единственного источника тепла — электрокотла. Чтобы согреться в морозы, взрослые использовали дизельный генератор внутри жилья, что привело к накоплению смертельного угарного газа. Из-за отравления погибли двое родителей и их младший ребёнок.
— 18 декабря суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокуратурой Советского района Улан-Удэ. В отношении начальника местного отделения компании-поставщика электроэнергии избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, — уточнили в пресс-службе ведомств.
Она обвиняется по статье о неправомерном прекращении подачи электроэнергии, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 215.1 УК РФ). По версии следствия, именно отключение света, бывшего единственным легальным способом обогрева, вынудило семью использовать генератор, что и привело к трагедии. Прокуратура района продолжает контролировать ход расследования уголовного дела.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на загородных трассах Иркутской области в снегопад пострадали 19 человек.