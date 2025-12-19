Меру пресечения избрали для руководителя после трагедии с отравлением в Улан-Удэ

Напомним, 12 декабря в доме многодетной семьи отключили электричество за долги. Это лишило их единственного источника тепла — электрокотла. Чтобы согреться в морозы, взрослые использовали дизельный генератор внутри жилья, что привело к накоплению смертельного угарного газа. Из-за отравления погибли двое родителей и их младший ребёнок.