Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Таганрогом

По словам местных жителей, над городом начиная с 2:20 было слышно уже более 10 громких взрывов. По словам очевидцев, в небе со стороны Таганрогского залива были видны яркие вспышки и слышен гул «мопедов». От мощных разрывов в домах тряслись стëкла, а у машин во дворах срабатывали сигнализации. Также взрывы были слышны на окраине Ростова и в Мясниковском районе.