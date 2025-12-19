Ричмонд
Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Таганрогом

Серия взрывов прогремела над Таганрогом Ростовской области. Как пишет SHOT, ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ, сбито уже несколько воздушных целей.

Источник: Life.ru

По словам местных жителей, над городом начиная с 2:20 было слышно уже более 10 громких взрывов. По словам очевидцев, в небе со стороны Таганрогского залива были видны яркие вспышки и слышен гул «мопедов». От мощных разрывов в домах тряслись стëкла, а у машин во дворах срабатывали сигнализации. Также взрывы были слышны на окраине Ростова и в Мясниковском районе.

Ростовская область подвергается атаке вторую ночь подряд. В Ростове-на-Дону и Батайске погибли три человека, ещё девять получили ранения.

