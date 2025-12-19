«Гонконгский грипп бушует! Нужно срочно провериться»: на какие хитрости идут мошенники

Мошенники начали массово звонить жертвам, представляясь сотрудниками поликлиник. Они утверждают, что в регионе якобы вспышка гонконгского гриппа, и настаивают на обязательном приеме у врача. Информация об этом появилась в социальных сетях МВД Иркутской области.
— Для этого они просят «записаться в электронную очередь» и диктовать им код из смс для подтверждения. На самом деле этот код используется для входа в аккаунт на портале «Госуслуги», — уточняется в сообщении ведомства.
Получив доступ, аферисты могут оформить на человека кредиты, изменить его данные или использовать учетную запись в своих схемах. При отказе жертвы они усиливают давление, пугая тяжелой болезнью и карантином.
Важно помнить: настоящие сотрудники поликлиник никогда не запрашивают коды из смс по телефону для записи к врачу. При получении такого звонка нужно немедленно прекратить разговор и связаться с медучреждением по официальным номерам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области выявлено циркулирование свиного и гонконгского гриппа.