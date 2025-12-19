Ричмонд
«Гонконгский грипп бушует! Нужно срочно провериться»: на какие хитрости идут мошенники

Мошенники могут обмануть жителей Иркутской области, запугав гонконгским гриппом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мошенники начали массово звонить жертвам, представляясь сотрудниками поликлиник. Они утверждают, что в регионе якобы вспышка гонконгского гриппа, и настаивают на обязательном приеме у врача. Информация об этом появилась в социальных сетях МВД Иркутской области.

— Для этого они просят «записаться в электронную очередь» и диктовать им код из смс для подтверждения. На самом деле этот код используется для входа в аккаунт на портале «Госуслуги», — уточняется в сообщении ведомства.

Получив доступ, аферисты могут оформить на человека кредиты, изменить его данные или использовать учетную запись в своих схемах. При отказе жертвы они усиливают давление, пугая тяжелой болезнью и карантином.

Важно помнить: настоящие сотрудники поликлиник никогда не запрашивают коды из смс по телефону для записи к врачу. При получении такого звонка нужно немедленно прекратить разговор и связаться с медучреждением по официальным номерам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области выявлено циркулирование свиного и гонконгского гриппа.