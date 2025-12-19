Серия взрывов прогремела в Ростовской области

Серия взрывов и громкие звуки, похожие на гул «мопедов», были слышны в Ростовской области, преимущественно над Таганрогом, начиная примерно с 2:20 ночи. Об этом стало известно в пятницу, 19 декабря.
Местные жители сообщили о более чем десяти мощных взрывах, от которых вибрировали стекла в домах и срабатывали автомобильные сигнализации.
По информации очевидцев, в небе над Таганрогским заливом наблюдались яркие вспышки. Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ведут отражение атаки украинских беспилотников (БПЛА), уже сбив несколько воздушных целей.
Взрывы также были зафиксированы на окраине Ростова-на-Дону и в Мясниковском районе. Отмечается, что ВСУ пытаются совершить массированную атаку на регион вторую ночь подряд. Официальные данные о возможных пострадавших или разрушениях на данный момент отсутствуют, передает Telegram-канал Shot.
Утром 18 декабря в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 77 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны.