В Бурятии при аварии на буровой установке погиб машинист

— По предварительной информации, на участке шло бурение разведочной скважины. Во время монтажа установки произошло ее аварийное включение. После этого незакрепленная бурильная штанга резко пришла во вращение и нанесла травмы находившемуся рядом машинисту, — рассказывают в пресс-службе ведомства.