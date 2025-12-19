Ричмонд
В Бурятии при аварии на буровой установке погиб машинист

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии 17 декабря погиб машинист буровой установки. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, мужчина получил травмы на производстве и скончался по пути в больницу.

— По предварительной информации, на участке шло бурение разведочной скважины. Во время монтажа установки произошло ее аварийное включение. После этого незакрепленная бурильная штанга резко пришла во вращение и нанесла травмы находившемуся рядом машинисту, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Организована проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, соблюдались ли на производстве требования охраны труда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ суд принял решение по делу о гибели трех человек в садоводстве «Черемушки». Начальнику городского отделения организации, ответственной за электроснабжение, избрана мера пресечения.