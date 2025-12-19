В Таганроге после атаки БПЛА повреждены четыре частных дома

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
«Атака БПЛА отражена над нашим городом. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы. Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет», — написала Камбулова.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше