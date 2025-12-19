В Таганроге повреждены четыре частных дома после атаки БПЛА

По её словам, в настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы.
«Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет», — отметила Камбулова.
Напомним, о серии взрывов над городом местные жители стали сообщать начиная с 2:20 ночи. По словам очевидцев, в небе со стороны Таганрогского залива были видны яркие вспышки и слышен гул «мопедов».
