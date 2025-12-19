Ричмонд
В Таганроге повреждены четыре частных дома после атаки БПЛА

Четыре частных домовладения повреждены в Таганроге после атаки украинских беспилотников. Об этом в телеграм-канале написала глава города Светлана Камбулова.

Источник: Life.ru

По её словам, в настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы.

«Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет», — отметила Камбулова.

Напомним, о серии взрывов над городом местные жители стали сообщать начиная с 2:20 ночи. По словам очевидцев, в небе со стороны Таганрогского залива были видны яркие вспышки и слышен гул «мопедов».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

