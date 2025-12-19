CNN: экс-гонщик NASCAR Грег Биффл погиб с семьёй при крушении самолёта

Бывший гонщик NASCAR Грег Биффл, его супруга и двое детей стали жертвами крушения самолёта в Соединённых Штатах, сообщает CNN.
Напомним, инцидент случился в штате Северная Каролина. Судя по кадрам, которые появились в Сети, обломки самолёта загорелись.
По данным телеканала, бизнес-джет Cessna Citation 550 с вылетел с взлётно-посадочной полосы аэропорта Стейтсвилла, но не смог смог набрать высоту более 600 метров. Частный самолёт совершил резкий разворот, а затем упал на взлётно-посадочную полосу.
Всего на борту самолёта находились семь человек. Согласно сведениям Федерального управления гражданской авиации США и Национального совета по безопасности на транспорте, все они погибли.
Грегу Биффлу было 55 лет. Он признан одним из 75 величайших гонщиков в истории NASCAR.
Ранее сообщалось, что американский профессиональный автогонщик Коннор Зилич получил травму головы после того, как упал с машины во время празднования своей победы. Это произошло на гонках серии Иксфинити, состоявшихся на трассе Уоткинс-Глен.
Также стало известно, что в Мексике при падении бизнес-джета Cessna Citation III около с международного аэропорта города Толука погибли шесть человек.