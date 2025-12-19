Житель Братска угнал вишневую «четверку» из открытого гаража

IrkutskMedia, 19 декабря. Житель Братска угнал вишнёвую «четвёрку» в частном секторе в Падуне. С заявлением об угоне в полицию обратилась 60-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Пенсионерка рассказала правоохранителям, что злоумышленник угнал «ВАЗ 21043», принадлежавший её сыну. Преступник проник в открытый гараж ночью.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Ранее угонщик не был судим.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)).
