Четыре дома повреждены из-за атаки БПЛА на Таганрог

В Таганроге в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены четыре частных дома. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она отметила, что удары были отражены, на месте работают аварийно-спасательные службы.

— Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет, — написала Камбулова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что информация о последствиях на земле уточняется, и призвала жителей сохранять спокойствие.

Ранее сообщилось, что серия взрывов и громкие звуки, похожие на гул «мопедов», были слышны в Ростовской области, преимущественно над Таганрогом, начиная примерно с 2:20 ночи. Местные жители сообщили о более чем десяти мощных взрывах, от которых вибрировали стекла в домах и срабатывали автомобильные сигнализации.

