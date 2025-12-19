Ричмонд
Пожар в 2,2 тысячи квадратных метров тушили ночью на складе в Новосибирске

ЧП произошло на улице 2-я Станционная.

Источник: Комсомольская правда

Серьезный пожар произошел на левом берегу Новосибирска ночью 19 декабря. На улице 2-я Станционная загорелся металлический склад, предназначенный для хранения грузов транспортной компании. Площадь возгорания составила 2,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Тушение пожара осложняла высокая пожарная нагрузка, внутри склада были газовые баллоны и легковоспламеняющиеся жидкости, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Сообщение о пожаре поступило в 1:19, локализовать его удалось к 3:17, а ликвидировать открытое горение — в 3:54. На место прибыл пожарный поезд. Специалисты продолжают разбирать и проливать конструкции. Погибших и пострадавших нет.