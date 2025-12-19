Пожар в 2,2 тысячи квадратных метров тушили ночью на складе в Новосибирске

Сообщение о пожаре поступило в 1:19, локализовать его удалось к 3:17, а ликвидировать открытое горение — в 3:54. На место прибыл пожарный поезд. Специалисты продолжают разбирать и проливать конструкции. Погибших и пострадавших нет.