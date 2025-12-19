Водитель легковушки пострадал в аварии в Приморье

Во Владивостоке сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах дорожной аварии. ДТП случилось на дороге Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Молодого водителя госпитализировали. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию УМВД России по Владивостоку. На место аварии выехали сотрудники ГАИ и бригада скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Мицубиси-Кольт» ехал со стороны полуострова Де-Фриз в направлении микрорайона Снеговая Падь, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с прицепом.
В аварии травмы получил водитель легкового автомобиля. Его доставили в медицинское учреждение. Оба транспортных средства получили механические повреждения. На время оформления ДТП движение на этом участке организовали по левой стороне проезжей части.
По факту аварии открыли административное производство по статье КоАП РФ — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.