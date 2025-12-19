Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке

«Обломки БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Проводится обследование помещений и прилегающей территории. В целях безопасности организована эвакуация жильцов.
