Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Обломки беспилотного летательного аппарата попали в жилой дом в Липецке, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Источник: © РИА Новости

«Обломки БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Проводится обследование помещений и прилегающей территории. В целях безопасности организована эвакуация жильцов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше