В Перми начали рассматривать дело о взятках экс-главы Индустриального района. Фото

По версии следствия, Дробинин и его заместитель, используя служебное положение, совершили мошеннические действия, в результате которых благотворительному фонду «Развитие» был причинен материальный ущерб в 500 000 рублей. Кроме того, экс-чиновнику инкриминируют получение через посредника взятки в форме незаконного оказания услуг имущественного характера за принятие решения о неисполнении распоряжения, предусматривавшего принудительный демонтаж самовольно установленной автомойки. Очередное судебное заседание назначено на 21 января.