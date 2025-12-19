Ричмонд
В Перми начали рассматривать дело о взятках экс-главы Индустриального района. Фото

В Перми стартовали слушания по делу о мошенничестве и получении взятки в отношении экс-главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба городского райсуда.

В прикамской столице Дмитрия Дробинина обвиняют по двум статьям УК РФ.

«Сегодня, 18.12.2025 года, суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Дмитрия Дробинина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 и ст. 290 ч. 3 УК РФ», — пояснили собеседники агентства.

По версии следствия, Дробинин и его заместитель, используя служебное положение, совершили мошеннические действия, в результате которых благотворительному фонду «Развитие» был причинен материальный ущерб в 500 000 рублей. Кроме того, экс-чиновнику инкриминируют получение через посредника взятки в форме незаконного оказания услуг имущественного характера за принятие решения о неисполнении распоряжения, предусматривавшего принудительный демонтаж самовольно установленной автомойки. Очередное судебное заседание назначено на 21 января.

Дмитрия Дробинина судят сразу и в Екатеринбурге, и в Перми.