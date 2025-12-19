Ричмонд
Жителей дома в Липецке разбудил взрыв беспилотника

В Липецке обломки украинского беспилотника попали в жилой дом. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Артамонов призвал местных жителей выполнять указания сотрудников на месте обрушения обломков БПЛА.

«Обломки БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, предварительно, пострадавших нет, угрозы обрушения нет. На месте работают экстренные службы, они обследуют помещения и территорию. Сейчас жителей эвакуируют с целью безопасности.

Ранее обломки беспилотника уже повреждали жилые здания в России: в селе Мысхако под Новороссийском фрагменты БПЛА попали в пятиэтажный дом. Тогда, по данным оперативного штаба, обошлось без пострадавших, в одной из квартир произошло возгорание, которое быстро ликвидировали, после чего специалисты оценивали масштаб повреждений.

