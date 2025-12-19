Ричмонд
Жителя Камчатки оштрафовали на полмиллиона за призывы к терроризму в Интернете

Жителя Камчатского края поймали на призывах к терроризму через Интернет.

Источник: Комсомольская правда

Россиянина оштрафовали на полмиллиона рублей за публичные призывы к терроризму. Дело возбудили в отношении жителя села Мильково Камчатского края. Отмечается, что мужчина призывал к терроризму через Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Камчатскому краю.

В материалах сказано, что фигурантом дела стал 47-летний безработный мужчина. Он неоднократно размещал посты противоправного содержания в Telegram.

«Житель села Мильково признан виновным в публичных призывах к террористической деятельности с использованием сети “Интернет” (часть 2 статья 205.2 УК России). Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю», — говорится в релизе.

Тем временем в Ростовской области предотвратили теракт. Фигурантами дела стали трое граждан Узбекистана. Они планировали захватить заложников из числа сотрудников колонии, где сами содержались.

