Жителя Камчатки оштрафовали на полмиллиона за призывы к терроризму в Интернете

Россиянина оштрафовали на полмиллиона рублей за публичные призывы к терроризму. Дело возбудили в отношении жителя села Мильково Камчатского края. Отмечается, что мужчина призывал к терроризму через Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Камчатскому краю.