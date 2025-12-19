Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке, жильцов эвакуируют

«Угроза обрушения отсутствует. На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники», — сказал он.
Сейчас проверяют помещения и прилегающую территорию. Для безопасности жильцов эвакуируют из дома.
Власти просят горожан сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников на месте. Также нельзя подходить к обломкам — при обнаружении их нужно сразу звонить в службу 112.
Ранее в Таганроге после атаки БПЛА пострадали четыре частных дома. Жители начали сообщать о серии взрывов над городом с 2:20 ночи. Очевидцы видели яркие вспышки со стороны Таганрогского залива и слышали гул, похожий на звук «мопедов».
