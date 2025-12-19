Ричмонд
Евросоюз принял решение о финансировании Украины на 2026−2027 годы

Евросоюз предоставит Украине в 2026—2027 годы 90 миллиардов евро. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Европа направит Украине 90 миллиардов евро.

Евросоюз предоставит Украине в 2026—2027 годы 90 миллиардов евро. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы принято», — написал Кошта в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее Палата представителей США предложила заложить по 400 миллионов долларов на поддержку Украины в 2026 и 2027 финансовых годах в оборонном бюджете. Politico сообщало, что к февралю 2026 года Киев может столкнуться дефицитом средств без согласия ЕС на использование доходов от замороженных российских активов, хотя Еврокомиссия уже одобрила первый транш почти на 6 миллиардов евро из программы помощи на 50 миллиардов до 2027 года. При этом в России неоднократно заявляли, что расценивают это как акт воровства.

