В Липецке обломки беспилотника упали на многоэтажку

В Липецке обломки беспилотного летательного аппарата попали в жилой дом. По предварительной информации, сообщенной губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, жертв и пострадавших нет, угрозы обрушения здания также не зафиксировано.
На месте происшествия работают экстренные службы и взрывотехники, проводится обследование помещений и прилегающей территории.
В целях безопасности жильцы дома были эвакуированы.
Ранее сообщалось, что в Таганроге отражена атака БПЛА, есть разрушения на земле.
