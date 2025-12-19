Ричмонд
В Липецке обломки беспилотника упали на многоэтажку

В Липецке обломки беспилотного летательного аппарата попали в жилой дом.

В Липецке обломки беспилотного летательного аппарата попали в жилой дом. По предварительной информации, сообщенной губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, жертв и пострадавших нет, угрозы обрушения здания также не зафиксировано.

На месте происшествия работают экстренные службы и взрывотехники, проводится обследование помещений и прилегающей территории.

В целях безопасности жильцы дома были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в Таганроге отражена атака БПЛА, есть разрушения на земле.

