Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД назвали число российских детей, убитых ВСУ с февраля 2022 года

Мирошник: погибшая в Севастополе девочка стала 238-м убитым ВСУ ребенком из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ с февраля 2022 года убили минимум 238 российских детей. Последней жертвой агрессии Киева стала девочка, погибшая в Севастополе. Об этом оповестил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, цитирует ТАСС.

Стоит напомнить, что в Севастополе погибла 15-летняя девочка. Она получила серьезные ранения после атаки ВСУ. Девочка скончалась в больнице.

«Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых “цивилизованных европейцев” пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова», — уведомил Родион Мирошник.

Прошлой ночью под ударом ВСУ оказались Ростов, Таганрог и Батайск. При атаке БПЛА на ростовский порт погибли два человека, еще трое пострадали. Они стали жертвами пожара на танкере.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше