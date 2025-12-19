Боевики ВСУ с февраля 2022 года убили минимум 238 российских детей. Последней жертвой агрессии Киева стала девочка, погибшая в Севастополе. Об этом оповестил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, цитирует ТАСС.
Стоит напомнить, что в Севастополе погибла 15-летняя девочка. Она получила серьезные ранения после атаки ВСУ. Девочка скончалась в больнице.
«Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых “цивилизованных европейцев” пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова», — уведомил Родион Мирошник.
Прошлой ночью под ударом ВСУ оказались Ростов, Таганрог и Батайск. При атаке БПЛА на ростовский порт погибли два человека, еще трое пострадали. Они стали жертвами пожара на танкере.