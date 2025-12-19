Украинских разведчиков уничтожили во время ужина при освобождении Песчаного

Об освобождении Песчаного в Минобороны РФ сообщили 15 декабря. Ранее военнослужащие группировки «Восток» уже сообщали о внезапных прорывах позиций ВСУ. Под Червоным в Запорожской области они за менее чем полчаса взяли под контроль опорный пункт и ликвидировали семь украинских военных, а в ноябре за 15 минут заняли крупный опорный пункт у населенного пункта Гай и освободили несколько сел в Днепропетровской и Запорожской областях.