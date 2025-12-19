Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинских разведчиков уничтожили во время ужина при освобождении Песчаного

Военнослужащие российской группировки «Восток» во время освобождения Песчаного в Днепропетровской области ликвидировали группу украинских разведчиков, пока они ужинали. Об этом рассказал стрелок с позывным Космос.

Российские военные ликвидировали разведчиков ВСУ во время ужина.

Военнослужащие российской группировки «Восток» во время освобождения Песчаного в Днепропетровской области ликвидировали группу украинских разведчиков, пока они ужинали. Об этом рассказал стрелок с позывным Космос.

«Получилось так, что они как раз ужинали. Мы очень тихо, втроем, подошли и сделали свою работу», — цитирует РИА Новости Космоса. В публикации не уточняется, сколько боевиков ликвидировали.

Об освобождении Песчаного в Минобороны РФ сообщили 15 декабря. Ранее военнослужащие группировки «Восток» уже сообщали о внезапных прорывах позиций ВСУ. Под Червоным в Запорожской области они за менее чем полчаса взяли под контроль опорный пункт и ликвидировали семь украинских военных, а в ноябре за 15 минут заняли крупный опорный пункт у населенного пункта Гай и освободили несколько сел в Днепропетровской и Запорожской областях.