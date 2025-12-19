Ричмонд
На фото из досье Эпштейна заметили цитаты из «Лолиты» на женском теле

В деле Эпштейна фигурируют фотографии разных частей женского тела, на которые нанесены цитаты из книги «Лолита».

Источник: Аргументы и факты

Члены комитета по надзору палаты представителей США от Демократической партии опубликовали фотографии в рамках расследования дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна.

На снимках запечатлены фрагменты текста из романа Владимира Набокова «Лолита», нанесённые на различные части женского тела.

На одном из изображений видна надпись, предположительно сделанная фломастером на груди, в которой приводится описание произношения имени главной героини и движения языка при его произнесении. Этот фрагмент является отсылкой к одному из самых известных вступительных пассажей романа.

На другом фото цитата размещена на ступне, находящейся на переднем плане кадра, и содержит описание героини в утреннем образе с указанием её роста. На заднем плане при этом заметна лежащая книга. Всего в опубликованной базе данных представлены пять фотографий, на которых фрагменты «Лолиты» нанесены на разные части тела.

Ранее в США опубликовали фотографии сооснователя Microsoft Билла Гейтса с молодыми девушками в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна.

