На фото из досье Эпштейна заметили цитаты из «Лолиты» на женском теле

На другом фото цитата размещена на ступне, находящейся на переднем плане кадра, и содержит описание героини в утреннем образе с указанием её роста. На заднем плане при этом заметна лежащая книга. Всего в опубликованной базе данных представлены пять фотографий, на которых фрагменты «Лолиты» нанесены на разные части тела.