ЕС придумал план «б» в финансировании Украины с правом на российские активы

По словам Мерца, деньги Украина получит беспроцентно.
Евросоюз будет финансировать Украину путем заимствования 90 миллиардов евро, однако «оставит право использовать активы РФ». Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Украина получит беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, как я и предлагал», — написал канцлер в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ «не выплатит компенсацию».
О том, что ЕС предоставит Украине 90 миллиардов евро в 2026—2027 годы, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта. Планы ЕС направить Украине так называемый «репарационный кредит» за счет замороженных активов российские власти расценивают как воровство. В июле Мерц заявил, что Россия должна выплатить Украине 500 миллиардов евро в качестве компенсации за разрушения. МИД РФ в ответ напомнил о долгах Запада перед Россией за интервенцию, Вторую мировую и распад СССР, предложив «достать калькулятор» и пересчитать, кто кому должен.