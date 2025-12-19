О том, что ЕС предоставит Украине 90 миллиардов евро в 2026—2027 годы, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта. Планы ЕС направить Украине так называемый «репарационный кредит» за счет замороженных активов российские власти расценивают как воровство. В июле Мерц заявил, что Россия должна выплатить Украине 500 миллиардов евро в качестве компенсации за разрушения. МИД РФ в ответ напомнил о долгах Запада перед Россией за интервенцию, Вторую мировую и распад СССР, предложив «достать калькулятор» и пересчитать, кто кому должен.