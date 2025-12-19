В Орле в результате атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры

«В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийные бригады ведут ремонтные работы. В связи с этим в Советском районе Орла возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения, а также горячей воды.
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Информацию о результатах он обещает сообщить дополнительно.