В Орле в результате атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Объект коммунальной инфраструктуры Орла поврежден в результате вражеской атаки, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные бригады ведут ремонтные работы. В связи с этим в Советском районе Орла возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения, а также горячей воды.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Информацию о результатах он обещает сообщить дополнительно.