Российский чиновник лишился активов на ₽2,9 млрд из-за подозрений в коррупции

Как установили надзорные органы, в период с марта 2008 года по май 2013 года чиновник с привлечением доверенных лиц организовал незаконное отчуждение земель, находившихся в муниципальной собственности. Для этого в регистрирующие органы были поданы фиктивные технические проекты межевания и подложные документы о праве собственности на доли в земельном массиве сельхозпредприятия «Родник».