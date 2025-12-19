Российский чиновник лишился активов на ₽2,9 млрд из-за подозрений в коррупции

Суд взыскал в доход государства имущество бывшего главы Предгорного муниципального района Ставропольского края на общую сумму 2,9 млрд рублей. Решение принято по иску прокуратуры и подлежит немедленному исполнению.
Как установили надзорные органы, в период с марта 2008 года по май 2013 года чиновник с привлечением доверенных лиц организовал незаконное отчуждение земель, находившихся в муниципальной собственности. Для этого в регистрирующие органы были поданы фиктивные технические проекты межевания и подложные документы о праве собственности на доли в земельном массиве сельхозпредприятия «Родник».
На основании этих материалов в границах муниципального земельного надела были сформированы участки общей площадью 56,1 га, которые формально представили как земли коллективно-долевой собственности. Впоследствии вид разрешенного использования был изменен на индивидуальное жилищное строительство.
Следствие установило, что в 2020 году по указанию бывшего главы района массив разделили на 518 участков. Часть из них была реализована. Параллельно экс-чиновник, находясь на муниципальной службе, на неподтвержденные доходы выстроил бизнес по сдаче недвижимости в аренду.
Общая площадь объектов составила 5,5 тыс. кв. м. Часть имущества была оформлена на супругу и детей, при этом соответствующие доходы в декларациях не отражались.
Суд согласился с доводами прокуратуры. Имущество, признанное незаконно приобретенным, обращено в доход государства, а решение в этой части приведено к немедленному исполнению.
