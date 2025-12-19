Ричмонд
Стало известно, как леопард утащил и убил ребенка в индийской деревне

В индийском штате Джамму и Кашмир жертвой нападения дикого животного стал малолетний ребенок.

В индийском штате Джамму и Кашмир жертвой нападения дикого животного стал малолетний ребенок. Леопард растерзал 5-летнюю девочку возле ее дома в сельской местности округа Анантнаг.

Трагедия произошла вечером 16 декабря в деревне Кхирам. Хищник напал на дочь местного жителя Реяза Ахмада рядом с жилым домом, после чего утащил ребенка в кустарник на окраине ближайшего лесного массива. Нападение произошло внезапно и на небольшом расстоянии от жилья, передает Greater Kashmir.

Обнаружив исчезновение девочки, родственники и соседи подняли тревогу. К поискам подключились полиция и сотрудники лесного департамента. Район прочесывали в течение нескольких часов. Когда ребенка удалось найти, она была уже мертва, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сам хищник после нападения скрылся. По состоянию на момент обнаружения тела леопарда задержать не удалось. Это вызвало резкую обеспокоенность среди местных жителей, которые сообщают о регулярных выходах диких животных к населенным пунктам.

В район направлены специальные группы для отлова опасного зверя. Власти призвали население соблюдать повышенные меры осторожности, особенно в вечернее и ночное время, и по возможности не оставлять детей без присмотра.

