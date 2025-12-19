Стало известно, как леопард утащил и убил ребенка в индийской деревне

Трагедия произошла вечером 16 декабря в деревне Кхирам. Хищник напал на дочь местного жителя Реяза Ахмада рядом с жилым домом, после чего утащил ребенка в кустарник на окраине ближайшего лесного массива. Нападение произошло внезапно и на небольшом расстоянии от жилья, передает Greater Kashmir.