Атака ВСУ повредила теплосети в Орле, возможны перебои с отоплением

«Аварийными бригадами ведутся ремонтные работы», — рассказал он.
В администрации уточнили, что в Советском районе города возможны кратковременные перебои с подачей тепла, горячей воды и электричества. На месте уже работают сотрудники МЧС и правоохранители. Дополнительную информацию власти обещают предоставить позже.
Ранее в Липецке обломки сбитого беспилотника упали в жилой дом. Жертв и пострадавших нет. Жильцов эвакуируют.
