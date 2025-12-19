Ричмонд
Атака ВСУ повредила теплосети в Орле, возможны перебои с отоплением

В Орле в результате атаки противника пострадал объект коммунальной инфраструктуры. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Аварийными бригадами ведутся ремонтные работы», — рассказал он.

В администрации уточнили, что в Советском районе города возможны кратковременные перебои с подачей тепла, горячей воды и электричества. На месте уже работают сотрудники МЧС и правоохранители. Дополнительную информацию власти обещают предоставить позже.

Ранее в Липецке обломки сбитого беспилотника упали в жилой дом. Жертв и пострадавших нет. Жильцов эвакуируют.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.