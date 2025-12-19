Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин незаконно охотился на соколов в Амурской области

Орудия охоты изъяли.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурской области инспекторы охотнадзора задержали хабаровчанина, который незаконно охотился на хищных птиц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Автомобиль горожанина заметили в Белогорском округе на полевой дороге и остановили для проверки. Объяснить цель поездки по полям он не смог, а в машине обнаружили ловушки для соколов, живых голубей и куски мяса для приманки.

— Разрешения на отлов соколов у хабаровчанина не было, свою вину он признал. Инспекторы составили административный протокол и изъяли орудия охоты, — сообщили в Управлении по охране животного мира Амурской области.

Напомним, браконьеры из Хабаровского края заплатят 1,6 млн за незаконную переработку краба.