Хабаровчанин незаконно охотился на соколов в Амурской области

В Амурской области инспекторы охотнадзора задержали хабаровчанина, который незаконно охотился на хищных птиц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Автомобиль горожанина заметили в Белогорском округе на полевой дороге и остановили для проверки. Объяснить цель поездки по полям он не смог, а в машине обнаружили ловушки для соколов, живых голубей и куски мяса для приманки.
— Разрешения на отлов соколов у хабаровчанина не было, свою вину он признал. Инспекторы составили административный протокол и изъяли орудия охоты, — сообщили в Управлении по охране животного мира Амурской области.
