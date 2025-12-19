Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox: подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете покончил с собой

В американском штате Нью-Гэмпшир нашли тело мужчины, подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемый в стрельбе на территории Брауновского университета был найден мёртвым. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Согласно имеющейся информации, мужчина покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружили на территории складского помещения в штате Нью-Гэмпшир.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Брауновском университете, который находится в городе Провиденс (штат Род-Айленд), произошла стрельба. По данным журналистов, в здании Barus & Engineering в момент инцидента было много студентов и преподавателей. Два человека погибли.