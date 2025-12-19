Fox: подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете покончил с собой

Подозреваемый в стрельбе на территории Брауновского университета был найден мёртвым. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Согласно имеющейся информации, мужчина покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружили на территории складского помещения в штате Нью-Гэмпшир.
Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Брауновском университете, который находится в городе Провиденс (штат Род-Айленд), произошла стрельба. По данным журналистов, в здании Barus & Engineering в момент инцидента было много студентов и преподавателей. Два человека погибли.