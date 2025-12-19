Клычков: в Орле при атаке ВСУ повреждён объект коммунальной инфраструктуры

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали «объект коммунальной инфраструктуры» города Орла, проинформировал Андрей Клычков.
Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. По словам губернатора Орловской области, в настоящее время осуществляются ремонтные работы.
«В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации пострадавших нет. Аварийными бригадами ведутся ремонтные работы, в связи с чем возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе города Орла», — написал Клычков в своём официальном Telegram-канале.
Губернатор отметил, что на месте случившегося находятся представители МЧС РФ и правоохранители.
«На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Информацию о результатах сообщу дополнительно», — говорится в публикации.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины нанесли удар по Белгороду. Повреждения получили машины, в ряде многоквартирных и частных домов выбиты стёкла. Пострадал пятимесячный ребёнок. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.