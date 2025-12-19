Клычков: в Орле при атаке ВСУ повреждён объект коммунальной инфраструктуры

«В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации пострадавших нет. Аварийными бригадами ведутся ремонтные работы, в связи с чем возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе города Орла», — написал Клычков в своём официальном Telegram-канале.