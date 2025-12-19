Ричмонд
В Белгороде из-за дрона ВСУ повреждены десять многоквартирных домов

Над Белгородом сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины. Из-за обломков повреждены 17 квартир в 10 многоквартирных домах, остекление социального объекта и семь автомобилей. Пострадал пятимесячный мальчик, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

Ребенку диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В городе Грайворон Белгородской области из-за дронов повреждены два автомобиля, выбиты окна в двух квартирах многоквартирных домов, четырех частных домах и коммерческом объекте.

В селе Дунайка Грайворонского округа из-за атаки беспилотника в трех частных домах выбиты окна. В селе Дорогощь FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, а также повреждено остекление социального объекта.