Новосибирца лишили водительского удостоверения за наезд на собаку

7 ноября мировой судья первого судебного участка Кировского судебного района Новосибирска признал водителя виновным в оставлении места ДТП и назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год. Мужчина не согласился с этим решением и подал жалобу в Кировский районный суд.