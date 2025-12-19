Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирца лишили водительского удостоверения за наезд на собаку

Права у него забрали на 1 год.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Новосибирска лишили водительского удостоверения на 1 год за наезд на собаку. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Инцидент произошел 5 октября. Тогда мужчина, управляя машиной, у дома 4Б по улице Ветковская нахал на померанского шпица, после чего скрылся с места ДТП.

7 ноября мировой судья первого судебного участка Кировского судебного района Новосибирска признал водителя виновным в оставлении места ДТП и назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год. Мужчина не согласился с этим решением и подал жалобу в Кировский районный суд.

— Суд пришел к выводу, что постановление мирового судьи первого судебного участка Кировского судебного района Новосибирск в отношении водителя вынесено законно и обоснованно, назначенное наказание является соразмерным совершенному деянию, — добавили в пресс-службе.

Постановление мирового судьи вступило в законную силу.