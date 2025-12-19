Новосибирца лишили водительского удостоверения за наезд на собаку

Жителя Новосибирска лишили водительского удостоверения на 1 год за наезд на собаку. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Инцидент произошел 5 октября. Тогда мужчина, управляя машиной, у дома 4Б по улице Ветковская нахал на померанского шпица, после чего скрылся с места ДТП.
7 ноября мировой судья первого судебного участка Кировского судебного района Новосибирска признал водителя виновным в оставлении места ДТП и назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год. Мужчина не согласился с этим решением и подал жалобу в Кировский районный суд.
— Суд пришел к выводу, что постановление мирового судьи первого судебного участка Кировского судебного района Новосибирск в отношении водителя вынесено законно и обоснованно, назначенное наказание является соразмерным совершенному деянию, — добавили в пресс-службе.
Постановление мирового судьи вступило в законную силу.