В Красноярске 13-летнего угонщика отправили в центр для правонарушителей

Как сообщили в правоохранительных органах, юноша выехал на улицы города. На одном из перекрестков он проигнорировал красный свет светофора. Это привело к столкновению с другой машиной. Водитель, 27 летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован. Сам же виновник аварии, испугавшись, скрылся с места происшествия, но вскоре был найден.