В Красноярске 13-летнего угонщика отправили в центр для правонарушителей

В Красноярске 13 летнего подростка отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края 19 декабря.
Поводом стал опасный инцидент с участием школьника. В ноябре 2025 года он после употребления алкоголя, взятого у бабушки, угнал припаркованный во дворе автомобиль.
Как сообщили в правоохранительных органах, юноша выехал на улицы города. На одном из перекрестков он проигнорировал красный свет светофора. Это привело к столкновению с другой машиной. Водитель, 27 летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован. Сам же виновник аварии, испугавшись, скрылся с места происшествия, но вскоре был найден.
Поскольку подросток не достиг возраста уголовной ответственности, уголовное дело на него не завели. Однако для профилактики повторных нарушений комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в суд с ходатайством о помещении его в специальное учреждение.
Суд, учитывая позицию прокуратуры, согласился и назначил максимальный срок — 30 суток в центре временного содержания. По мнению судьи, это должно помочь подростку осознать серьезность совершенного проступка.