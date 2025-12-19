Ричмонд
ЕС одобрил кредит Украине в 90 млрд евро, обойдя возражения трех стран-членов

Против выдачи Украине кредита в размере 90 миллиардов евро выступали Чехия, Венгрия и Словакия. При этом лидеры Евросоюза договорились выдать Киеву кредит из общего бюджета блока после провала плана по использованию замороженных российских активов. Об этом сообщили иностранные журналисты.

«План кредитования в размере 90 миллиардов евро, согласованный на саммите, “не налагает никаких финансовых обязательств на Чехию, Венгрию и Словакию”», — пишет Financial Times, подчеркивая, что это страны заявляли, что не поддержат использование денег ЕС для Украины. По данным издания, обсуждения длились 16 часов. Отмечается, что соглашение о выдаче Украине денег за счет средств налогоплательщиков ЕС, а не за счет российских денег, стало «политическим ударом» для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее Politico сообщало, что в ЕС готовили «промежуточный кредит» для Украины на случай провала плана по изъятию замороженных российских активов, которых в Европе около 200 миллиардов евро. Лидеры блока рассчитывали одобрить использование этих средств для кредита Киеву на 140 миллиардов евро еще на октябрьском саммите, однако инициатива столкнулась с сопротивлением ряда стран и предупреждениями Москвы о возможных ответных мерах.

