ЕС одобрил кредит Украине в 90 млрд евро, обойдя возражения трех стран-членов

«План кредитования в размере 90 миллиардов евро, согласованный на саммите, “не налагает никаких финансовых обязательств на Чехию, Венгрию и Словакию”», — пишет Financial Times, подчеркивая, что это страны заявляли, что не поддержат использование денег ЕС для Украины. По данным издания, обсуждения длились 16 часов. Отмечается, что соглашение о выдаче Украине денег за счет средств налогоплательщиков ЕС, а не за счет российских денег, стало «политическим ударом» для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.