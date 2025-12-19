Водитель трактора задавил коллегу из-за невнимательности в Забайкалье

В Карымском районе Забайкалья правоохранители установили обстоятельства гибели рабочего золотодобывающей компании. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.
— В сентябре на предприятии в поселке Шара-Горохон трактор ДТ-75 наехал на одного из работников. Водитель не убедился в безопасности при движении задним ходом и не подал звуковой сигнал. Мужчина скончался на месте от полученных травм, — пишут в агентстве.
Тогда было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Нарушения в области охраны труда были устранены: в компании организовали ежесменный контроль, провели инструктажи для водителей, отремонтировали звуковой сигнал на тракторе. Четыре должностных лица понесли дисциплинарные взыскания. Также в интересах несовершеннолетнего ребенка погибшего в суд направлен иск о компенсации морального вреда.
Госинспекция труда привлекла компанию к административной ответственности и оштрафовала на 220 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства и требований охраны труда.
