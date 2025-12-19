Водитель трактора задавил коллегу из-за невнимательности в Забайкалье

— В сентябре на предприятии в поселке Шара-Горохон трактор ДТ-75 наехал на одного из работников. Водитель не убедился в безопасности при движении задним ходом и не подал звуковой сигнал. Мужчина скончался на месте от полученных травм, — пишут в агентстве.