Водитель трактора задавил коллегу из-за невнимательности в Забайкалье

На золотодобывающем предприятии в Забайкалье трактор задавил рабочего.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Карымском районе Забайкалья правоохранители установили обстоятельства гибели рабочего золотодобывающей компании. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

— В сентябре на предприятии в поселке Шара-Горохон трактор ДТ-75 наехал на одного из работников. Водитель не убедился в безопасности при движении задним ходом и не подал звуковой сигнал. Мужчина скончался на месте от полученных травм, — пишут в агентстве.

Тогда было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Нарушения в области охраны труда были устранены: в компании организовали ежесменный контроль, провели инструктажи для водителей, отремонтировали звуковой сигнал на тракторе. Четыре должностных лица понесли дисциплинарные взыскания. Также в интересах несовершеннолетнего ребенка погибшего в суд направлен иск о компенсации морального вреда.

Госинспекция труда привлекла компанию к административной ответственности и оштрафовала на 220 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства и требований охраны труда.

