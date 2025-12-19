Глава Еврокомиссии назвала условие разморозки российских активов

«Российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен. По данным издания, речь идет о голосовании «за» 60% стран-членов — это 16 государств из 27, которые входят в союз.