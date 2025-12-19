Ричмонд
Глава Еврокомиссии назвала условие разморозки российских активов

Активы России в Европе могут быть разморожены в случае голосования большинства стран ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

По словам Фон дер Ляйен, ранее активы РФ могли разморозить, если хотя бы одна страна отказывалась продлить решение о заморозке.

«Российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен. По данным издания, речь идет о голосовании «за» 60% стран-членов — это 16 государств из 27, которые входят в союз.

На саммите, который длился 16 часов, Евросоюз принял решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита. В 2026—2027 годы страны планируют направить Киеву 90 миллиардов евро. Ранее заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России принять ответные меры в случае конфискации российских активов вызвало опасения у ряда европейских лидеров, пишет Financial Times.

