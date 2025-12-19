В новосибирской школе, где выявили очаг туберкулеза, отменили елку

Ранее в мэрии города сообщили, что у некоторых учащихся новосибирской школы № 112 был выявлен туберкулез. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора приняли необходимые меры для выявления источников заболевания. Всем контактировавшим с заболевшими детям провели внеочередную диагностику, доступ родителей и посетителей в школу ограничен. Депутат Бурмистров уточнил, что всего лечатся от туберкулеза шесть школьников, в том числе один ребенок с открытой формой заболевания лечится с конца 2024 года.