Премьер Венгрии высмеял решение ЕС дать очередной кредит Украине

На саммите ЕС, который длился 16 часов, Венгрия выступала против.
Предоставление Евросоюзом Украине 90 миллиардов евро кредитных денег — потерянные деньги. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Хорошо, что мы не участвуем. Это потерянные деньги», — цитирует Орбана Reuters. На саммите, где было принято решение о выдаче денег Киеву, Венгрия выступала против.
Ранее стало известно, что помимо Венгрии против выступали Чехия и Словакия. переговоры, где принималось это решение длились 16 часов. Как писало издание FT, соглашение о выдаче Киеву денег за счет средств налогоплательщиков ЕС, а не за счет российских денег, стало «политическим ударом» для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. При этом в России неоднократно заявляли, что использование российских активов для предоставления так называемого «репарационного кредита» Украине расценивают как акт воровства.