У жителя Приморья изъяли более 160 кг марихуаны

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли более 160 кг марихуаны и более 9 кг гашишного масла у жителя одного из сел Кировского района Приморского края, сообщила в своем телеграм-канале представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Свыше 160 килограммов марихуаны, более 9 килограммов гашишного масла и другие предметы, имеющие доказательственное значение, изъяли мои коллеги из ГУНК МВД России совместно с полицейскими из Приморского края. По подозрению в культивировании конопли и покушении на сбыт наркотических средств задержан местный житель», — сказано в сообщении.

Мужчина заказывал по почте семена сортовой конопли с высоким содержанием психоактивных веществ. Он выращивал растения, перерабатывал их в гашишное масло и готовил к дальнейшему сбыту. Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 231 УК РФ. Суд заключил приморца под стражу, мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.

