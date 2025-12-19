У жителя Приморья изъяли более 160 кг марихуаны

«Свыше 160 килограммов марихуаны, более 9 килограммов гашишного масла и другие предметы, имеющие доказательственное значение, изъяли мои коллеги из ГУНК МВД России совместно с полицейскими из Приморского края. По подозрению в культивировании конопли и покушении на сбыт наркотических средств задержан местный житель», — сказано в сообщении.