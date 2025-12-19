ЕС пригрозил использовать активы России при финансировании Киева

На переговорах против выдаче Украине кредита на сумму 91 миллиардов евро выступали Венгрия, Чехия и Словакия. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что эти деньги теперь потеряны. Венгрия ранее предупредила ЕС о риске краха европейской экономики в случае конфискации замороженных российских активов. В России эти планы осудили, назвав их незаконными и грозящими подорвать глобальную финансовую систему.