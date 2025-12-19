ЕС пригрозил использовать активы России при финансировании Киева

В России неоднократно заявляли, что использование активов РФ расценивают как воровство.
ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы РФ для финансирования Киева. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишут иноСМИ.
«Евросоюз оставляет за собой право использовать средства на счетах (России) для финансирования займа», — заявила по итогам 16-часового саммита фон дер Ляйен, передает Politico.
На переговорах против выдаче Украине кредита на сумму 91 миллиардов евро выступали Венгрия, Чехия и Словакия. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что эти деньги теперь потеряны. Венгрия ранее предупредила ЕС о риске краха европейской экономики в случае конфискации замороженных российских активов. В России эти планы осудили, назвав их незаконными и грозящими подорвать глобальную финансовую систему.