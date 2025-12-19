ВСУ устроили воздушную атаку на Ростовскую область

ВСУ массово атаковали Ростовскую область, заявил Слюсарь.
В ночь на 19 декабря населенные пункты в Ростовской области оказались под воздушным ударом ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет. В ряде населенных пунктов зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Также в Ростове-на-Дону оборвались линии электропередачи, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Города и районы Ростовской области этой ночью вновь подверглись воздушной атаке врага. Ее отражали в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах. Главное, что никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в telegram-канале.
В ряде населенных пунктов региона зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. В Ростове-на-Дону из ‑за обрыва линии электропередачи высокого напряжения прекращено энергоснабжение жилых домов в районе Болгарстроя, а также ряда промышленных потребителей в Западной промышленной зоне. Обрыв проводов также привел к нарушению электроснабжения хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.
Также на проспекте Шолохова произошло возгорание хозяйственной постройки, огонь был локализован на площади около 10 квадратных метров. Слюсарь добавил, что в Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных жилых домах, зафиксировано возгорание трех автомобилей. Данные о размере причиненного из-за атаки БПЛА ущерба будут уточняться. С наступлением утра к работе приступят муниципальные комиссии.
Ранее сообщалось, что средства ПВО отразили атаку над Таганрогом и уничтожили дроны ВСУ. Глава города Светлана Камбулова заявила, что на местах падения обломков работают оперативные службы.