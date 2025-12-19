ВСУ устроили воздушную атаку на Ростовскую область

Также на проспекте Шолохова произошло возгорание хозяйственной постройки, огонь был локализован на площади около 10 квадратных метров. Слюсарь добавил, что в Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных жилых домах, зафиксировано возгорание трех автомобилей. Данные о размере причиненного из-за атаки БПЛА ущерба будут уточняться. С наступлением утра к работе приступят муниципальные комиссии.