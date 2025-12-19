Ричмонд
При атаке ВСУ в Ростовской области повреждены гражданские объекты

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Гражданские объекты в городах и районах Ростовской области получили повреждения в результате воздушной атаки, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«В нескольких населенных пунктах повреждены гражданские объекты. В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома и промышленные потребители … в Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля», — написал Слюсарь.

Он добавил, что из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.

Губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Информация о нанесенном ущербе будет уточняться, с наступлением светлого времени суток начнут работу муниципальные комиссии.

