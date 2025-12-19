Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запах, цвет и маркировка: на что смотреть жителям Башкирии при покупке икры

Россельхознадзор Башкирии дал советы по выбору качественной красной икры.

Источник: Комсомольская правда

Накануне новогодних праздников специалисты Россельхознадзора по Башкирии рассказали, как не ошибиться при покупке одного из главных праздничных деликатесов — красной икры.

Они напомнили, что натуральная икра лососевых рыб (горбуши, кеты, нерки и других) — это ценный источник полезных веществ. Любая икра осетровых пород, а также ее заменители должны сопровождаться специальными ветеринарными документами, которые оформляются на всех этапах.

Эксперты советуют обращать внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, на внешний вид: икринки должны быть целыми, примерно одинакового размера и легко отделяться друг от друга. Внутри каждой натуральной икринки должно быть заметно маленькое ядрышко.

Во-вторых, на запах: он должен быть свежим, рыбным, но не резким. В-третьих, на цвет: он должен соответствовать виду рыбы, быть естественным, без искусственных оттенков.

Отдельно специалисты подчеркивают важность проверки документов и маркировки. На банке обязательно должны быть указаны вид рыбы, дата изготовления и фасовки, данные производителя и специальный индекс «Р».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.