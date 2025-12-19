Премьер-министр Бельгии рассказал жуткую правду о планах ЕС на российские активы

Ранее Брюссель выступил за бессрочную заморозку российских активов, находящихся в бельгийской юрисдикции, но при этом добился блокирования инициативы об их экспроприации в пользу финансирования Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, указала, что для возможного возвращения России замороженных активов потребуется специальное решение саммита ЕС. Оно должно быть одобрено квалифицированным большинством государств — членов союза. Она также заявила, что Евросоюз не намерен разблокировать российские активы до тех пор, пока Россия не выплатит Украине репарации, передает деловое издание «Взгляд».