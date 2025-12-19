Премьер-министр Бельгии рассказал жуткую правду о планах ЕС на российские активы

В Бельгии сообщили, что Евросоюз не намерен отдавать российские замороженные активы обратно.
Европейский союз не рассматривает возможность когда-либо возвращать России ее замороженные активы. Об этом по итогам первого дня саммита ЕС заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
«Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать [президенту России Владимиру] Путину российские активы», — заявил Барт де Вевер, комментируя критику в адрес Бельгии. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Брюссель выступил за бессрочную заморозку российских активов, находящихся в бельгийской юрисдикции, но при этом добился блокирования инициативы об их экспроприации в пользу финансирования Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, указала, что для возможного возвращения России замороженных активов потребуется специальное решение саммита ЕС. Оно должно быть одобрено квалифицированным большинством государств — членов союза. Она также заявила, что Евросоюз не намерен разблокировать российские активы до тех пор, пока Россия не выплатит Украине репарации, передает деловое издание «Взгляд».
По данным ЕС, в настоящее время заблокировано около 210 млрд евро российских активов, из которых порядка 185 млрд евро приходится на Бельгию. Еврокомиссия оценивает объем «репараций», которые, по утверждению Брюсселя, Россия должна Украине, более чем в 500 млрд евро.