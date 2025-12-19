Ричмонд
В Екатеринбурге суд продлил срок ареста трем членам азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге суд продлил срок ареста членам этнической группировки.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге суд продлил срок ареста трем членам азербайджанской диаспоры, которых обвиняют в совершении громких убийств.

Азиз Абасов, Шахин Лалаев и Ахлиман Гянджиев обвиняются по части 3 статьи 33 и по пунктам «з» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму».

— Мера пресечения продлена по 29 марта 2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу. На его обжалование у сторон есть 3 суток, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что 2 августа 2025 года задержали главу этнической группировки Шахина Шыхлински, обвиняемом по двум статьям УК РФ. Свою вину мужчина признать отказался. Ранее был арестован его сын — Мутвалы Шыхлински — за нападение на сотрудника Росгвардии.